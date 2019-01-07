Gaziantep'te minibüs devrildi: 9 yaralı
Gaziantep'te minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
- AA
Hadi Elçi idaresindeki 79 M 0103 minibüs, Kilis-Gaziantep kara yolu Zeytinli Kavşağı yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan üçünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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