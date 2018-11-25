Gaziantep'te meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Başpınar mevkiinde bir restoranda meydana geldi. Restoranın ortaklarından H.Y. ve C.A. henüz bilinmeyen bir nedenle restorana gelen şahıslar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çatışma yaşandı.

26 yaşındaki H.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, ortağı olan 35 yaşındaki C.A.’nın ise Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. H.Y.’nin cenazesi ise, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılacak otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınlarına teslim edilecek.

Öte yandan, polis ekipleri olayın şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.