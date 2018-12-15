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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 yaralı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

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Abbas Yıldız (30), Çakmak Mahallesi Nizip Caddesi'ndeki iş yerinde alacak meselesi yüzünden kimliği henüz belirlenemeyen zanlı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı, tabancayla iş yerinde etrafa rastgele ateş etti. Bu sırada iş yerinden koşarak uzaklaşmaya çalışan Abbas Yıldız sırtından yaralandı. Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, Abbas Yıldız'ın silahla vurulduğu an çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yıldız'ın koştuğu sırada vurularak yere düşmesi, babası Zeki Yıldız'ın av tüfeğini alarak zanlıya doğru hareket etmesi yer alıyor.

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