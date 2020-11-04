İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Kasım 2020 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4187
  • EURO
    9,8617
  • ALTIN
    514.719
  • BIST100
    1167.65
Yaşam

Gaziantep'te şüpheli çanta alarmı

Gaziantep'te caddeye bırakılan ve uzun süre alınmayan çanta tedirginliğe neden oldu.

DHA04 Kasım 2020 Çarşamba 18:16 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 18:16
ABONE OL

Gaziantep'te, caddeye bırakılan ve uzun süre alınmayan çanta tedirginliğe neden oldu. Polisin güvenlik önlemi aldığı sırada gelen kişi çantanın kendisine ait olduğunu söyledi.

Olay, akşam saatlerinde Gaziler Caddesi’nde meydana geldi. Araç trafiğine kapalı olan caddeye bırakılan ve uzun süre alınmayan çanta, vatandaşlar tarafından emniyete bildirildi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanı ve polisler sevk edildi. Çantanın yakınındaki vatandaşlar polis tarafından uzaklaştırılarak, olay yerine bant çekildi. Bu sırada caddeye gelen 1 kişi çantanın kendisine ait olduğunu, camiye giderken bıraktığını söyledi. Polisler daha sonra fünye ile patlatılmasından vazgeçerek kontrol ettiği çantayı sahibine teslim edip, uyarıda bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.