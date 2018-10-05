Gaziantep'te tır ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Nizip-Karkamış karayolu Soylu Mahallesi yakınlarında, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 07 KJ 093 plakalı kamyonet ile 47 AH 856 plakalı tır çarpıştı. Kazada yaralanan kamyonetteki Mustafa Durna (31), Ekrem Ayhan (21) ile Suriyeli Fuat Hamami (22), Husema Alo ( 26) ve Abdulaziz Huseyin (24) ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.