Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Gaziantep'te uyuşturucuya 4 tutuklama

Gaziantep'te, polisin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik ilk operasyon Güneş Mahallesi'nde düzenlendi. Bir eve yapılan baskında E.A., D.K. ve Ö.Ö.'yü gözaltına alan polis, yaptığı aramada uyuşturucu, 1 tüfek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para buldu.

Yapılan incelemede, gözaltına alınan şüphelilerden E.A.'nın 'basit yaralama, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, tutuklu ve hükümlünün kaçması, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' gibi suçlardan da arandığı da tespit edildi. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. ve Ö.Ö. serbest bırakılırken, E.A. ise tutuklandı. Düztepe Mahallesi'nde bir simitçi dükkanına yapılan operasyonda ise uyuşturucu hap ve bıçak ele geçirildi, B.G. ve B.K. gözaltına alındı. Polisin sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Polisin, İnönü Mahallesi'ne düzenlediği operasyonda ise M.Ü., uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ile yakalandı. Emniyette sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ü., 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li İlhami Özcan Aygün Trabzonlulara hakaret etti

CHP´li İlhami Özcan Aygün Trabzonlulara hakaret etti

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bomba İstanbul anketi hangi belediye başkanı kaç oy alır kimler aday gösterilir?

Bomba İstanbul anketi hangi belediye başkanı kaç oy alır kimler aday gösterilir?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA