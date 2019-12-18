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Yaşam

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

AA18.12.2019  23:12 - Güncelleme: 18.12.2019  23:12

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerinin, vatandaşların daha güvenli, huzurlu ve rahat içerisinde yaşamasını temin etmeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 13 hard disk, 7 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 18 kupon, 5 kupon yazıcı, 3 oyun makinesi ve bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, yasa dışı bahis oynayan 4 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

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