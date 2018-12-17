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Gaziosmanpaşa'da cipe silahlı saldırı düzenlendi

Gaziosmanpaşa'da cipe düzenlenen silahlı saldırıda sürücü ağır yaralandı.

  • DHA
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Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi 1058 Sokak'taki olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 44 yaşındaki Fırat Yıldırım, cipinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım'a 3 kurşun isabet ettiği belirtildi. Polis kaçan saldırganları arıyor.
 

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