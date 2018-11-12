Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, 7 Kasım'da Eski Edirne Asfaltı üzerinde şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araçtaki şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde yakalandı. Araçtan sırt çantasıyla inen şüpheli S.G. (19) gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada, üzerinde "bal" yazan 5 kap içerisinde 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.