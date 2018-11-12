Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu

Gaziosmanpaşa'da polisten kaçmaya çalışırken yakalanan kişinin çantasında, 5 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Alınan bilgiye göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, 7 Kasım'da Eski Edirne Asfaltı üzerinde şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araçtaki şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde yakalandı. Araçtan sırt çantasıyla inen şüpheli S.G. (19) gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada, üzerinde "bal" yazan 5 kap içerisinde 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şırnak´taki İHA´lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı

Şırnak´taki İHA´lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA