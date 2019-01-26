Geç Kalmış Kalemler’den mektup var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın destekleri, MEB’in koordinasyonunda geçen yıl başlatılan ‘Okuryazarlık Seferberliği’ tüm yurtta devam ediyor. Bu kapsamda bugüne kadar, aralarında ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma öğrenenlerin de bulunduğu 700 bini aşkın kişi, çeşitli kurslarda eğitim alarak, okuma yazma öğrendi. Samsun’da Halk Eğitim Merkezi’nde de bugüne kadar çeşitli nedenlerden dolayı okuma yazma öğrenemeyen kişiler için okuryazarlık kursları düzenlendi. Samsun Valiliği’nin destekleri ile seferberlik kapsamında bir ilke imza atılarak, okuryazarlık kurslarını başarıyla tamamlayan 10 kadının el yazılarıyla kaleme aldıkları, hayatlarındaki değişimi, anı ve duygularını anlatan mektuplar, ‘Geç Kalmış Kalemler’ anı kitabında toplandı.

KALEMLERİMİZİ ELİMİZE ALDIK

Sınıf Öğretmeni Hacer Kılıçkıran editörlüğünde çıkarılan kitapta okuma yazma öğrenen kadınların anıları yer alıyor. ‘Geç kalmış kalemler’ hazırladıkları kitabı, Emine Erdoğan’a el yazısıyla yazdıkları imzalı bir mektup ile gönderdi. Mektupta, “Sayın Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanımızla başlattığınız okuma yazma seferberliği ile bize öyle bir yol açtınız ki sayenizde yıllardır tutmadığımız kalemleri elimize aldık, anılarımızı sizlere aktarabildik, çok mutluyuz. Size minnettarız ne kadar teşekkür etsek az olur” ifadelerine yer verildi. Duygularını yazanlardan 64 yaşındaki Perihan Yağcı, gençliğinde ailesinin okula göndermemesi nedeniyle okuma yazma öğrenemediğini belirterek, “Okumak çok güzel. Telefon kullanmayı öğrendim. Araba plakalarını öğrendim. Hocam, beni bankaya götürdü. Sıra numarası almayı bilmiyordum, öğrendim. Valiye mektup yazdım, cevabını aldım ve çok mutlu oldum” dedi.