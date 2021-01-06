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Yaşam

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 23 dereceyle Kars'ta kaydedildi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Kars'ta kaydedildi. Bölge genelindeki buzlanma, don olayı ve sis nedeniyle, başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

AA06 Ocak 2021 Çarşamba 10:42 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 10:42
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, sabah saatlerinde yer yer sis, buzlanma ve don olayı ile pus bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 23, Ağrı'da 21, Ardahan'da 19, Erzurum'da 11, Iğdır'da 8, Erzincan'da 1 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 9, Erzurum'da 3, Ağrı'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Iğdır'da 2, Kars'ta 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 39, Konaklı'da 37, Sarıkamış'ta 26 santimetre ölçüldü.

Bölge genelindeki buzlanma, don olayı ve sis nedeniyle, başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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