Geçmişi tanımayan gelecek inşa edemez

İstanbul'da Türkiye’nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu’na katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, gençlerin kendi kimliklerini kuşandıklarında gerçek anlamda öz güveni besleyecek bir dengeyi yakalayacağını vurguladı. “Dünya 5’ten büyüktür” duruşunun gençlere umut aşılayabilecek, dünya çapında iddia sahibi olabilecek bir tavır olduğunu dile getiren Erdoğan, gençlerin öz güvenle kuşanmasının önemli olduğunu aktardı.

ÖZ GÜVEN KUŞANIN

Gençlerin kendi kimliklerini kuşandıklarında gerçek anlamda öz güveni besleyecek olan bir dengeyi yakalamış olacaklarını söyleyen Bilal Erdoğan “Geçmişini tanımayan kendine ait bir gelecek inşa edemez. Çünkü kimlik olmaz. Kimlik olmadığı zaman kurduğunuzu zannettiğiniz gelecek size ait olamaz. İnanıyorum ki Türkiye öz güvenini kuşandığı zaman dünya üzerinde, dünyanın sorunlarına açılımlar üretebilecek pozisyonu elde edecektir” dedi.