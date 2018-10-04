Geçmişi tanımayan gelecek inşa edemez
Gençlerin kendi kimliklerini kuşandıklarında öz güveni besleyecek olan dengeyi yakalamış olacaklarını söyleyen Bilal Erdoğan “Geçmişini tanımayan kendine ait gelecek inşa edemez. Çünkü geçmiş yoksa kimlik olmaz” dedi.
İstanbul'da Türkiye’nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu’na katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, gençlerin kendi kimliklerini kuşandıklarında gerçek anlamda öz güveni besleyecek bir dengeyi yakalayacağını vurguladı. “Dünya 5’ten büyüktür” duruşunun gençlere umut aşılayabilecek, dünya çapında iddia sahibi olabilecek bir tavır olduğunu dile getiren Erdoğan, gençlerin öz güvenle kuşanmasının önemli olduğunu aktardı.
ÖZ GÜVEN KUŞANIN
Gençlerin kendi kimliklerini kuşandıklarında gerçek anlamda öz güveni besleyecek olan bir dengeyi yakalamış olacaklarını söyleyen Bilal Erdoğan “Geçmişini tanımayan kendine ait bir gelecek inşa edemez. Çünkü kimlik olmaz. Kimlik olmadığı zaman kurduğunuzu zannettiğiniz gelecek size ait olamaz. İnanıyorum ki Türkiye öz güvenini kuşandığı zaman dünya üzerinde, dünyanın sorunlarına açılımlar üretebilecek pozisyonu elde edecektir” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.