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Geçmişin izinde geleceğin peşinde Mustafa Kutlu  

MAVERA Eğitim ve Sağlık Vakfı ile Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçedeki liselerde fikri ve edebi yönleriyle yazar Mustafa Kutlu anlatılıyor.

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“Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde” başlığıyla düzenlenen programlarda Mustafa Kutlu’nun eserleri konferanslarla öğrencilerle paylaşılıyor. Yazar Fatma Barbarosoğlu, Mukadder Gemici ve İhsan Ayal’ın öğrencilerle bir araya geldiği konferanslarda Mustafa Kutlu’nun Türk hikayesindeki önemi, fikir dünyası, eserleri ve hayatı konuşuluyor. Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın öncü şahsiyetleri tanıtmak, onların bıraktıkları mirası yaşatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği programlar Ümraniye’deki 5 İmam Hatip, 7 Anadolu Lisesi ve 9 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 21 ortaöğretim kurumunda gerçekleştirilecek. 

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