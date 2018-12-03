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Gediz’de meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre Gümele köyündeki arazisinde çift süren 31 yaşındaki Şaban Erkan, işini bitirdikten sonra akşam karanlığında köye döndüğü sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktörü devrildi. Traktörün savurması sonucu yola fırlayan Şaban Erkan ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine önce yakınları daha sonra sağlık ekipleri geldi. Ambulansın kaza mahalline ulaşamaması sebebiyle hususi araçla ambulansa kadar getirilen yaralı Şaban Erkan, kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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