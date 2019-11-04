‘Geleceğe Nefes’ yoğun ilgi gördü
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ağaç dikme seferberliği kapsamında 11 Kasım’da saat 11.11’de, 81 ildeki 2 bin 23 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak.
Bakanlık, ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında şu ana kadar 10 milyonu aşkın fidanın sahiplenildiğini bildirdi. Öte yandan henüz katılım sağlamayan vatandaşlar ‘gelecegenefes.com’ internet sayfası üzerinden, Türkiye’nin istediği bölgesinde dikilecek 5 ağaca kendi ve aile bireylerinin isimlerini vererek fidan sahiplenebiliyor ya da bağışta bulunabiliyor.
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