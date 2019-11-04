‘Geleceğe Nefes’ yoğun ilgi gördü

Bakanlık, ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında şu ana kadar 10 milyonu aşkın fidanın sahiplenildiğini bildirdi. Öte yandan henüz katılım sağlamayan vatandaşlar ‘gelecegenefes.com’ internet sayfası üzerinden, Türkiye’nin istediği bölgesinde dikilecek 5 ağaca kendi ve aile bireylerinin isimlerini vererek fidan sahiplenebiliyor ya da bağışta bulunabiliyor.