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‘Geleceğe Nefes’ yoğun ilgi gördü

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ağaç dikme seferberliği kapsamında 11 Kasım’da saat 11.11’de, 81 ildeki 2 bin 23 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

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Bakanlık, ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında şu ana kadar 10 milyonu aşkın fidanın sahiplenildiğini bildirdi. Öte yandan henüz katılım sağlamayan vatandaşlar ‘gelecegenefes.com’ internet sayfası üzerinden, Türkiye’nin istediği bölgesinde dikilecek 5 ağaca kendi ve aile bireylerinin isimlerini vererek fidan sahiplenebiliyor ya da bağışta bulunabiliyor.

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