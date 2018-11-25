Geleceğimiz sizlere emanet!

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24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 7’den 70’e binlerce kişi öğretmenlerine teşekkür etmek için buluştu. 100 öğretmen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Anıtkabir’i ziyaret etti. Mehmetçik, Kato Dağı’ndan öğretmenleri selamlarken Rize’de ise lise öğrencileri emekli öğretmenlerine ahde vefa örneği sergiledi.
Öğretmenler Anıtkabir’de
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 il ve yurt dışından gelen 100 öğretmenle Bakanlık’ta bir araya geldiği programda, Atatürk’ün yaktığı eğitim ateşinin ışığıyla Türkiye’nin geleceğini aydınlatan öğretmenlerin, Öğretmenler Günü’nü kutladı. Türkiye’nin fikir, sanat, kültür, edebiyat, bilim alanında yetişmiş bütün insanlarının her birinin hamurunda bir öğretmen emeğinin bulunduğunu dile getiren Selçuk, “Hükümet olarak amacımız, eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmek, öğretmenlerimizin özlük haklarının daha da iyileştirilmesi için çabalar göstermek ve bu konuya verdiğimiz değeri daha da yükseltmektir. ‘Bir milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ deyişi bizim her zaman geçerli olacak mottomuz sayılabilir” dedi. Programın ardından Selçuk başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Selçuk’un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.
Mehmetçik’ten duygulandıran mesaj
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bulunan, önceleri teröristlerin büyük kamplarının bulunduğu Kato Dağı’nda, 3 bin rakımlı Kerkür üs bölgesinde gece gündüz operasyon halinde olan Mehmetçik, çektiği video ile tüm öğretmenlerin öğretmen gününü kutladı. Görüntülerde ortada duran bir asker Türk bayrağı açarken, önde duran bir asker de, “Şırnak Beytüşşebap ilçesi 8’inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı, 3 bin rakımlı Kerkür Üs Bölgesinden başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz” dedi.
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