Geleceğimiz sizlere emanet!

Öğretmenler Anıtkabir’de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 il ve yurt dışından gelen 100 öğretmenle Bakanlık’ta bir araya geldiği programda, Atatürk’ün yaktığı eğitim ateşinin ışığıyla Türkiye’nin geleceğini aydınlatan öğretmenlerin, Öğretmenler Günü’nü kutladı. Türkiye’nin fikir, sanat, kültür, edebiyat, bilim alanında yetişmiş bütün insanlarının her birinin hamurunda bir öğretmen emeğinin bulunduğunu dile getiren Selçuk, “Hükümet olarak amacımız, eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmek, öğretmenlerimizin özlük haklarının daha da iyileştirilmesi için çabalar göstermek ve bu konuya verdiğimiz değeri daha da yükseltmektir. ‘Bir milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ deyişi bizim her zaman geçerli olacak mottomuz sayılabilir” dedi. Programın ardından Selçuk başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Selçuk’un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.