Geleceğin deneyine Türkiye katkısı
Yüzyılın deneyi olarak gösterilen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın (LHC) yerini alması öngörülen Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı’nda (FCC) ‘vakum odacığının’ prototipini geliştirme görevi ekim ayında CERN tarafından İzmir Ekonomik Üniversitesi (İEÜ) ile Ege Üniversitesi (EÜ) akademisyenlerinin oluşturduğu ekibe verildi.
ORTAK ÇALIŞMA
Türk akademisyenler, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri ile çalışmalara başladı. Akademisyen ve sanayicilerin birlikte yürüteceği çalışma, Manisa’daki toplantıyla başladı. HMS Makina Genel Müdürü Aziz Meydan, CERN ihalelerine para kazanmak için girmediklerine dikkat çekerek, “Birçok ulusun bir arada olduğu bir yerde bayrak göstermek, ülkemizin o platformda yer aldığını göstermek istiyoruz. Bu iş, parayla değerlendirilemez” dedi.
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