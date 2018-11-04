Geleneksel oyunlar çocukları güldürüyor

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) bilgisayar çağıyla birlikte unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını tekrar canlandırabilmek adına 9 Ocak 2010 yılında İstanbul’da faaliyete geçti. “Seksek, mendil kapmaca, yakar top” gibi geleneksel kültür mirası olan oyun ligleri tertip etmeye başlayan federasyon, “Oyun Karavanı Yollarda” isimli projesiyle de Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukları sokak oyunlarıyla buluşturdu. 2017 yılında başlayan bu sosyal sorumluluk projesiyle Diyarbakır, Mardin, Siirt, Van, Ağrı, Muş gibi illere geleneksel oyun kültürü götürüldü, çocuklar doyasıya eğlendi. Oyun Karavanı’nın 81 ile götürülmesi amaçlanırken, federasyonun faaliyetleri Türkiye ile sınırlı kalmadı. Oyun ekibi hem Kamerun’da yetimhanede kalan çocukları ziyaret etti hem de Japonya’da yaşanan tsunami sonrası ailelerini kaybeden çocukları Türkiye’de ağırladı.

Sınırları aştılar

Ayrıca Gaziantep Islahiye’deki mülteci çocuklara sahalar inşa ettirip geleneksel oyun ligini başlattıklarını söyleyen ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu çocukların ruh ve beden sağlığına katkıda bulunmak, kaynaşmalarını sağlamak, onları daha sağlıklı ve huzurlu bir bedenle geleceğe hazırlamak istediklerini ifade etti. Dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Mutlu şöyle devam etti: “Federasyonumuz dünyada bir ilki gerçekleştirerek kültürümüzün bir yansıması olan sokak oyunlarının liglerini düzenledi. Bu sayede çocukların, kendilerine olan güvenleri arttı, karar verme, girişimci olma, problem çözme ve takım çalışmalarında yeteneklerini keşfetme olanağı buldu.”

Hem eğleniyor hem öğreniyorlar

Samsun’da, “Oyun temelli eğitim modeli” kapsamında, Kalkancı İlkokulu İdaresi, sınıflara ve okul bahçesine oyun alanları kurdu. Öğretmenler, haftanın bir günü kendi aralarında toplantı yaparak matematik, Türkçe, fen bilgisi, İngilizce gibi temel derslerde öğretici oyunlar hazırlıyor. Bu oyunlar, bir hafta boyunca öğrencilere sınıfta ve bahçede oynatılıyor. Okul müdürü Sezai Tiryaki, bu sisteme 1.5 ay önce başladıklarını söyledi. Öğretmenlerin oyun hazırlama ve drama gibi konularda eğitim aldığını aktaran Tiryaki sözlerini şöyle tamamladı: Okulda tüm dersleri oyun temelli olarak dizayn ettik. Öğretmenlerimiz hazırladıkları senaryolar, kurguladıkları oyunlarla çocukları ders içinde aktif hale getiriyor.