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'Geleneksel sporlar hak ettiği yere gelecek'

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Üsküdar’daki Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

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Erdoğan, burada öğrencilerle ok atıp ve mangala oynadı. Bilal Erdoğan, konfederasyon olarak İstanbul, Konya ve Aksaray’daki milli eğitim müdürlükleri ile okullarda geleneksel sporların tanıtımına ilişkin faaliyetler yaptıklarını söyledi. Erdoğan, ilk yıldan bu yana görme engelliler okullarına gidip mangala turnuvası yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Her sene Okullar arası Türkiye Görme Engelliler Mangala Turnuvası yapıyoruz. Finali de festivalimizde gerçekleştiriyoruz. Buradaki maksadımız, çocuklarımızın geleneksel sporlarımızı tanıması. Geleneksel sporlarımız, bize ait bizim olan sporlardır. Bunların da diğer spor dallarının yanında hak ettiği yeri bulabilmesini amaçlıyoruz. Geleneksel sporlarla vermeye çalıştığımız bu mesajın kültürün başka alanlarında da gençlerimizde karşılık bulacağını düşünüyoruz.” Erdoğan, Konya, Aksaray ve İstanbul dışında, imkanlar el verdiğince bu etkinlikleri diğer illerde de yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

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