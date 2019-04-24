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'‘Geleneksel Tıp’ hekimlik sanatıdır'

2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kongresi, İstanbul’da başladı. Prof. Demirhan Dıraçoğlu, manuel terapinin doğal yoldan sağlığa kavuşma olanağı sağladığını söyledi.   

  • SİNEM KARAHAN
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’nin (GETAT) ikincisi bugün İstanbul’da başladı. 27 Nisan’a kadar sürecek olan kongrede dünyanın her yerinden geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanları bir araya gelecek. Kongre bilim kurulunda yer alan Manuel Terapi ve Omurga Ağrıları Uzmanı Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu, dünya genelinde son dönemde hızla yükseliş kaydeden ‘Geleneksel tıp’ rağbetini doğallık arayışına bağlıyor. 

HİPOKRAT’LA BAŞLIYOR

Prof. Dr. Dıraçoğlu “Geleneksel tıp, toplumların uzun yıllar boyunca nesilden nesile aktararak oluşturdukları tecrübe birikimleridir. Hekim-hasta ilişkisi sadece bir bilimsel veri aktarımı değildir. Hatta hekimliğin bir sanat olduğundan bile bahsedilebilir. İyi bir hekim, hastasını fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan en iyi duruma getirmeyi amaçlar. Pek çok hastanın geleneksel yöntemleri tercih etmesi ise kullanılan doğal yöntemlerdir” dedi. “Manuel tedavi, hem tanı koymak, hem de tedavi yapmak için sadece ellerin kullanıldığı bir tıp yöntemidir” diyen Prof. Dr. Dıraçoğlu, “Geçmişi Hipokrat’a kadar dayanır. İbn-i Sina’nın ‘El-kanun fi’t tıb’ kitabında manuel tıptan bahsedilmektedir. Kadim bir yaklaşım olan manuel tıp ile pek çok kas-iskelet sistemi problemi çözüme kavuşabilmektedir” diye konuştu. 

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