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Gelinin kolunda takı takılacak yer kalmadı!

Diyarbakırlı Çiçek ve Şanlıurfalı Bucak ailelerinden gençlerin düğününde damat ve geline yaklaşık 5 kilogram altın takıldı

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Diyarbakırlı Çiçek ve Şanlıurfalı Bucak ailelerinden gençlerin düğününde damat ve geline yaklaşık 5 kilogram altın ve 500 bin lira takıldı.

Şanlıurfa'lı Bucak ailesinden Mehmet Emin Bucak'ın kızı Zehra Bucak ile Diyarbakırlı iş adamı Hacı Tekin Çiçek'in oğlu Bilal Çiçek'in bir otelde gerçekleştirilen düğününe yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Çekilen halaylar ve düğün yemeğinin ardından kıyılan nikahta, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Ertuğrul çifte şahitlik yaparak mutluluklarına ortak oldu.

Takı töreninde, gelin ve damada yaklaşık 5 kilogram altın ile 500 bin lira takıldı. Gelinin üzerinde ağırlık yapması ve kolunda takı takılacak yer kalmaması üzerine hediye altınlar çantaya koyuldu.

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