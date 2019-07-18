Mide ameliyatı sonrası feci olay

Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki lise öğrencisi Furkan Onay, bir ay önce kentte bulunan özel bir hastanede tüp mide ameliyatı oldu.

Ameliyatın ardından taburcu olan kick boks sporcusu, rahatsızlanmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda bir süre tedavi gören Onay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesinin, yarın memleketi Kütahya'da defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.