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Yaşam

Genç anne ölmeden önce çocuklarına son kez sarıldı

Diyarbakır’da iki çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Deniz K., hayatını kaybetti. Polis, ‘töre cinayeti’ şüphesi üzerinde duruyor. 

28.12.2019  04:07 - Güncelleme: 28.12.2019  04:07

Diyarbakır'da bir müzikholde çalışan 27 yaşındaki Deniz K., önceki akşam evinde biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında olan iki çocuğun gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu. 

Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine Deniz K.’nın oturduğu eve gelen polis, genç kadını çocuklarına sarılmış vaziyette yerde kanlar içinde yatarken buldu. 

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Deniz K., Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Anneleri kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından gözleri önünde öldürülen iki çocuk ise koruma altına alındı. 

TÖRE CİNAYETİ ŞÜPHESİ 

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan araştırmada, aslen Siirtli olan Deniz K.’nın kız kardeşleri R.K. ve F. K. ile yaklaşık 3 yıl önce Van’da yaşayan ailesinden kaçarak Diyarbakır’a geldiğini belirlendi. Kardeşlerden R.K.’nin de Deniz K. ile birlikte aynı müzikholde çalıştığı öğrenildi. Elde edilen veriler ve iki kardeşin ifadeleri doğrultusunda polis, ‘töre cinayeti’ şüphesi üzerinde duruyor. Deniz K.’nın ‘aile meclisi’ kararıyla öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran polis, katilin aile üyelerinden biri olup olmadığını araştırıyor. 

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