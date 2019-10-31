Genç futbolcu trenin altında kaldı
Adana’nın 1. Amatör Futbol Takımı Ceyhan Doğanspor’da forma giyen 25 yaşındaki Sedat Damar, Sedat Aktaş Koşuyolu üzerindeki hemzemin geçidinde telefonla konuşarak yürüdüğü sırada geldiğini fark etmediği Mersin-İskenderun seferini yapan yolcu treninin altında kaldı.
Yaklaşık 50 metre sürüklenen genç futbolcu hayatını kaybetti. Sedat Damar’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Sedat Demir’in feci şekilde hayatını kaybettiği hemzemin geçitte çektirdiği fotoğraf bulundu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.