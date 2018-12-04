AVM'de genç kızı taciz eden şahıs 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi
İstanbul Şişli'de bir AVM'nin terasında oturan Seda Nur D.'nin yanağından makas alarak tacizde bulunan Ömer A. 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
İstanbul Şişli'de Ömer A. arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir AVM'nin terasında bir grup genç kızın bulunduğu masaya oturmak istedi. Fakat, Seda Nur D.'nin aralarında bulunduğu kızlar, masaya oturmalarını istemedi. Bunun üzerine Ömer A., Seda Nur D.'nin yanağından makas alarak terastan ayrıldı.
Bunun üzerine AVM'nin güvenlik görevlilerine durumu anlatan genç kız, kendisini taciz eden Ömer A.'dan şikayetçi oldu. Polis, Ömer A.'yı gözaltına aldı.
İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, genç kızın yanağından makas alarak taciz eden 21 yaşındaki Ömer A. hakkında, 'Basit cinsel saldırı' suçundan dava açtı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Ömer A. 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Ömer A.'nın cezası 5 yıl denetim şartı ile ertelendi.
(Sabah)
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