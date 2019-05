Genç kızın hastanede enfeksiyon kapıp hafızasını kaybettiği iddiasına inceleme

TOKİ Duran Karabuğaş Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Muhterem Nur Küçük, 21 Eylül 2017'de arkadaşıyla yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Genç kız, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na götürüldü. Ancak hem bu hastanede, hem de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yer olmadığı için Küçük, özel bir hastaneye sevk edildi.

Baba Mahmut Küçük, kızlarının ve ailesinin hayatının o günden sonra alt üst olduğunu söyledi. Özel hastanede yoğun bakım doktorunun bir tane olduğunu ve onun da hafta içi 08.00- 17.00 saatleri arasında çalıştığını belirten Mahmut Küçük, 1 Ekim Pazar günü odasına girdiği kızının vücudunda şişlikler fark ettiğini söyledi. Hafta sonu olduğu için bunu doktora iletemediğini ifade eden Küçük, "2 Ekim Pazartesi günü saat 08.00'de doktor geldi ve söyleyince 'bakalım' dedi. Öğle saatlerinde haber verdiler 'Burada enfeksiyon olmuş, bizim göğüs cerrahımız yok. Sizi Necip fazıl Devlet Hastanesi'ne göndereceğiz. Orada akciğere tüp takılacak, bizim elimizde yok' dediler. Bu hastaneye gidince hemen yoğun bakıma aldılar. Oradaki doktor, 'Hastayı öldürdükten sonra bize göndermişler' dedi. 'Çok aşırı derece enfeksiyon olmuş. Bunun için hastanıza yüzde 1 ümit veremiyorum size. Durumu çok kritik, her an, her şeye hazırlıklı olun' dedi ve benden bir imza aldı oraya yattığına dair" diye konuştu.

'2 KERE AMELİYAT YAPTILAR ONU DA YANLIŞ YAPMIŞLAR'

Kaza nedeniyle kızı Muhterem Nur'un sağ bacağındaki kaval kemiğinin kırıldığını belirten Mahmut Küçük, "Ortopedi doktoru 3 gün sonra tekrar beni çağırıp, imza istedi. 'Ne oldu hocam' diye sorduğumda 'Ameliyat olmamış, tekrar ameliyata alacağım' dedi. İki sefer ameliyat yaptı ayaktan. Biz devlet hastanesine gittikten sonra ortopedi doktorumuz 'Bu ameliyat kesinlikle olmamış' dedi ve çocuğumu devlet hastanesinde de ameliyata aldılar" diye konuştu.

'TABURCU OLDUKTAN SONRA BİZİ HATIRLAMADI'

Mahmut Küçük, kızının enfeksiyon tedavisinin ardından 28 kasım 2017'de taburcu edildiğini, ancak kendilerini hatırlamadığını belirterek, şunları söyledi: "Hastaneden taburcu oldu 4 ay beni, annesini, kardeşini dahi tanımadı. Hafızası geldi, gitti, bir anda tanıdı, bir anda her şeyi unuttu. Şu anda hala öğlenki yaptığı bir hareketi akşam sorduğum zaman cevap veremiyor. Hafızası yüzde 50'lerde. Birilerinin desteği olmadan yürüyemiyor. Okulu bitti, evde eğitim alıyor. Yani her yönden biz mağdur olduk. Biz yandık, başkası yanmasın. Şu anda benim çocuğum hala enfeksiyon tedavisi görüyor. Enfeksiyon hala bitmiş değil."

Mahmut Küçük, ayrıca konunun Sağlık Bakanlığı'nca araştırılması için gerekli başvuruları yaptığını söyledi.

DOĞUM GÜNÜNÜ DAHİ HATIRLAMIYOR

Okulunun kız futbol takımında oynarken yaşadıkları nedeniyle şimdi ancak başkasının yardımıyla yürüyebilen, eğitimine devam edemediği için 2'nci sınıfı evde eğitim kapsamında eve gelen öğretmenlerinin yardımıyla tamamlamaya çalışan Muhterem Nur Küçük ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hafıza kaybı geçirdiğim için kazayla ilgili bir şey hatırlamıyorum. Annemi babamı dahi hatırlamıyormuşum. Annemin ve babamın o zaman ne yaşadıklarını da şu an hatırlamıyorum, aklıma gelmiyor. Doğum tarihimi hatırlamıyorum. Mesela gündüz bir şey yapıyorum, akşama ne yaptığımı babama, anneme anlatamıyorum. Unutkanlık hala devam ediyor."

AYNI HASTANEDE İKİNCİ ENFEKSİYON İDDİASI

Öte yandan Muhterem Nur Küçük'ün yoğun bakım servisinde enfeksiyon bulaştığı öne sürülen özel hastaneyle ilgili daha önce de benzer bir iddia ortaya atılmıştı. Kesilen parmağından dolayı aynı özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Hatice Timürkaan (65) 10 Aralık 2018'de hayatını kaybetmiş, yakınları kadının yoğun bakımda ölümcül Acinetobacter Bamumanni enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürerek hastane ve 3 doktor hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün hastane hakkında inceleme başlattığı bildirildi.