Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

33 yaşındaki türkücü Tuba Ergüzel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İstanbul'da bir çok mekanda sahne alan 33 yaşındaki türkücü Tuba Ergüzel yaralı olarak bulunduğu evinden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'da çeşitli mekanlarda sahne alan Tuba Ergüzel'in Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki evine gelen annesi ve yakınları kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Tuba Ergüzel'i koridorda asılı şekilde bulan aile üyeleri, olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç türkücünün yaşadığını belirledi.  Ergüzel, hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tuba Ergüzel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
 
POLİS EVDE İNCELEME YAPTI
 
Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.Yaşanan olayı anlatan genç müzisyenin komşuları, " Geç saatlerde annenin çığlık seslerini duyduk. Aşağı inip eve baktığımızda genç kadını yerde yatarken gördük. Elleri ve vücudu morarmıştı. Kendi halinde sessiz sedasız biriydi. 7-8 ay önce taşınmıştı" diye konuştular. 
 
YAKINLARI VE ARKADAŞLARI HASTANEYE KOŞTU 
 
Haberi alan yakınları ve çalışma arkadaşlar hastaneye koştu. Acı haberi alan yakınları hastane önünde gözyaşı döktü. Tuba Ergüzel'in cenazesi nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  Polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde dururken genç türkücünün asıl ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Muş´taki çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı

Muş´taki çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA