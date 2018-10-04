Gençler yeni medeniyetin öncüleri olacak 

Geceye 1951 yılında Türkiye’de yeniden açılan 7 imam hatibin 1958 yılında mezun olmuş ilk öğrencileri katıldı. ‘60. Yıl Vefa Gecesi’ programında konuşma yapan ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu “Rabbim sizin açtığınız yoldan nice güzel hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin” dedi. Nasıl ki, 28 Şubatlarda ve 15 Temmuzlarda vazgeçmeyip üzerlerine düşeni yaptılarsa bundan sonra da bu umudu sonuna kadar muhafaza edeceklerini söyleyen Bekiroğlu “Açtığınız o yolda aşkla, heyecanla ve umutla yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

ALLAH’A ÇOK ŞÜKÜR

Öğrencilerin umutlarını sonuna kadar muhafaza edeceklerini belirten Bekiroğlu “Sizin o öğrencileri yetiştirdiğiniz dönemde imam hatiplilerin gün gelecek bu ülkede önemli işler yapacağına olan inancınızı siz ifade etmiştiniz, Allah’a şükür bu gerçekleşti. Biz şimdi şuna inanıyoruz bugün ilgilendiğimiz gençler sadece Türkiye’de değil bütün İslam dünyasında ifrattan-tefritten uzak çok güzel işlere önderlik, öncülük ve imamlık yapacaklar. İnsanlığa yönelik yeniden inşa edilecek medeniyetin de öncüleri olacaklar” diye konuştu dedi. Programa ev sahipliği yapan Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) Başkanı Kadir Oruç ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: Her geçen gün bu yolun yolcusunu çoğaltmak görevimiz oldu. Bugün Bursa’da 154 imam hatip okulunda öğrencilerimiz eğitim ve öğretime devam ediyor. Öncüler olarak bu davete katılmanız hepimizi çok mutlu etti, teşekkür ediyorum.”