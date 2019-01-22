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Gençleri işin ehliyle buluşturan kamp

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından dördüncüsü düzenlenen ‘KYK Tematik Kış Kampları’ dün başladı. 12 ilde 12 farklı temayla başlayan etkinlik gençlerle ustaları biraraya getiriyor.

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminde yurtlarda gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle 535 bin 234 öğrenciye ulaştı. Yarıyıl tatilinde de öğrenciler için çalışmaya devam eden KYK, dün başlayan ve 5 gün sürecek olan kış kampıyla 2 bin gence ev sahipliği yaparak onların serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. 12 farklı ilde gerçekleşen Türk İslam Sanatları, Tarih ve Medeniyet, Sinema, İletişim, Değerler, Spor ve Sağlıklı Yaşam gibi birçok kampa katılım gösteren gençler, sosyal medyadan eğitimlerle ilgili paylaşımlarda bulundu. 

12 İL 12 TEMA 

KYK Tematik Kış Kampları 12 ilde 12 farklı temayla başladı. Alanlarında uzman isimlerin katılımıyla 2 bin öğrenciye dolu dolu 5 gün yaşatacak olan etkinlik alanlarında uzman isimlerin katılımlarıyla gerçekleşiyor. İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Uluslararası İlişkiler Kampı’ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iştirakıyla başladı. Denizli’deki İletişim Kampı’nda konuşma yapan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak gençlere medya dünyasının inceliklerini aktararak, “Gazeteye attığımız bir başlık milyonlarca insana gidiyor. O yüzden gece başımızı yastığa koyduğumuzda rahat uyumak istiyorsak yazdıklarımıza dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu. Muğla’daki Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı’nın ilk konukları ise Tekvando Poomse Dünya Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşayan Kübra Dağlı ve Emirhan Muran oldu ve yakaladıkları uyumu anlattı. Yedi ilden 150 gencin katılım gösterdiği Edebiyat Kampı, Daire Başkanı Sn. Bilal Arslan ve İl Müdürü Mehmet Demir’in açılış konuşmalarıyla başladı. Kastamonu Değerler Kampı’nda konuşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “Seven sevdiğine itaat etmeli, biz Peygamber Efendimizi seviyoruz” öğütlerinde bulundu. 

Denizli’deki İletişim Kampı’na katılan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, öğrencilerle yakından ilgilendi.

''Dağa HDP yoluyla gittim''

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