Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin açılış töreni dün gerçekleşti. Törene Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Bağımlılıkla mücadele konusunda medyanın önemine vurgu yapan Erdoğan “Beden, ruh ve akıl sağlığı bir bütündür. Gençlerimizi de bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Medyaya bu süreçte büyük bir sorumluluk düşüyor. Türü ne olursa olsun, bağımlılık özendiriliyor. Bir yaşam tarzı gibi sunuluyor. Parlak yaşamlar gençler için rol ve model olarak gösteriliyor. Uzaktan ışığı ne kadar parlak olsa da bir yıldız sandığımız o şeyin kimi zaman yok edici bir volkanik patlama olabileceğini gençlerimize anlatmalıyız. İnsanı bağımlılıklara sürükleyen ruhsal boşlukları doldurmalıyız. Gençleri bağımlılıktan alı koyacak şeyin müzik, spor, sanat ve bilim olduğunu unutmayalım’’ diye konuştu.

YENİ BİR SEFERBERLİK

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin özgür bir çalışma modeliyle başarılı işlere imza attığını belirten Erdoğan “Bağımlılara yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz. Gençlerimizi bataklıklara terk edemeyiz. Milletçe bir seferberlikle bu işin üstesinden gelmeliyiz. Bugün bu seferberlik için bir milat olsun inşallah. Bizim gücünü iradesinin sağlamlığından alan bir nesle ihtiyacımız var. Necip Fazıl’ın deyimiyle, zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençliğe muhtacız” dedi.

247 MİLYON KAYIP HAYAT

Emine Erdoğan, dünya çapında 247 milyon kişinin uyuşturucu madde kullandığının tahmin edildiğini belirterek “247 milyon kayıp hayat. Gerçekten çok acı. ABD’de madde kullanan kişilerin yüzde 10’luk diliminin 12 yaşında olduğunu gösteriyor. Bu tüm toplumların ortak sorunu” dedi.