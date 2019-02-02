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Gençlerin teknolojisine T3 desteği

T3 Girişim Merkezi, yeni yıl için destek programına başvuran genç teknoloji girişimlerinin sunumlarını dinledi. Seçilen projeler, 100 bin TL’ye kadar yatırım imkânı, ofis alanı, eğitimler ve teknik uzmanlar ile desteklenecek.

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Teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle, yüksek katma değerli genç teknoloji girişimlerini hayata geçirmeyi amaçlayan T3 Girişim Merkezi, dün Zemin İstanbul’da 2019 yılı destek programına başvuran girişimcilerin sunumlarını dinledi. Sunum sonrası seçilen girişimler için altı aylık hızlandırma programı maratonu başlarken, bu sürecin ardından projeler, 100 bin TL’ye kadar yatırım imkânı, ofis alanı, ihtiyaçları özelindeki eğitimler ve teknik uzmanlar ile desteklenecek. 

43 proje seçildi 

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Geçtiğimiz yıl T3 Girişim Merkezi’nde 14 proje vardı. Bu sene 400’ün üzerinde başvuru vardı. Jüri heyetimizin değerlendirmesi sonucu 43 proje seçildi. Burada ise yatırıma değer bulunan projeleri seçip destekleyeceğiz. Sektörden uzman kişiler ise bu projeleri geliştiren gençlerimize gönüllü mentorluk yapacak. Bizim vakıf olarak temel amacımız, girişimciliği öne çıkarmak. Bu alanda fikirleri olan, prototip aşamasındaki geliştirilmiş projeleri desteklemek” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise, “Herkes bize Sanayi Bakanlığı diyor. Biz de ısrarla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olduğumuzu hatırlatıyoruz. Yaptığımız işlerle bunu daha fazla anlamlı kılmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

8 yabancı girişimciye Türkiye’de ofis 

Bayraktar, “TEKNOFEST’te geçtiğimiz yıl, Take Off Girişimcilik Zirvesi’ne katılım gerçekleştiren 100 yabancı girişimci vardı. Derece alanlardan 15’ini ülkemize davet ettik. Gelin Türkiye’de ofisinizi açın, size destek verelim dedik. 8’i kabul etti. Onlarla bir sözleşme imzaladık. Dünya’nın farklı yerlerinden Lübnan’dan, İngiltere’den, Danimarka’dan girişimcileri burada ağırlayacağız en kısa sürede” ifadelerinde bulundu. 

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