Gençlerin teknolojisine T3 desteği

Teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle, yüksek katma değerli genç teknoloji girişimlerini hayata geçirmeyi amaçlayan T3 Girişim Merkezi, dün Zemin İstanbul’da 2019 yılı destek programına başvuran girişimcilerin sunumlarını dinledi. Sunum sonrası seçilen girişimler için altı aylık hızlandırma programı maratonu başlarken, bu sürecin ardından projeler, 100 bin TL’ye kadar yatırım imkânı, ofis alanı, ihtiyaçları özelindeki eğitimler ve teknik uzmanlar ile desteklenecek.

43 proje seçildi

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Geçtiğimiz yıl T3 Girişim Merkezi’nde 14 proje vardı. Bu sene 400’ün üzerinde başvuru vardı. Jüri heyetimizin değerlendirmesi sonucu 43 proje seçildi. Burada ise yatırıma değer bulunan projeleri seçip destekleyeceğiz. Sektörden uzman kişiler ise bu projeleri geliştiren gençlerimize gönüllü mentorluk yapacak. Bizim vakıf olarak temel amacımız, girişimciliği öne çıkarmak. Bu alanda fikirleri olan, prototip aşamasındaki geliştirilmiş projeleri desteklemek” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise, “Herkes bize Sanayi Bakanlığı diyor. Biz de ısrarla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olduğumuzu hatırlatıyoruz. Yaptığımız işlerle bunu daha fazla anlamlı kılmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

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