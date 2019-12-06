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Gençlik gönül dağının zirvesinde

‘Sen De Gönül Ver’ sloganıyla yola çıkan Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019’da, 100 binin üzerinde gönüllü, gençliğin potansiyelini iyiliğe dönüştürdü. Bakan Kasapoğlu, “Hedefimiz insani değerlere sahip, milli değerlere faydalı insan yetiştirmek” dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019’u ‘Gönüllülük Yılı’ olarak ilan etti. Hedeflerine ulaştıklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Dünyada 1 milyarı aşan gönüllü, 109 milyon tam zamanlı çalışana eşdeğer emek üretiyor. Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 hedef ve 169 amacın gerçekleşmesinde, olmazsa olmaz unsur gönüllülük. Sürdürülebilir kalkınma 2030 ajandasında biz, Türkiye’de gençliğimizin enerjisini gönüllülük ile buluşturmayı başardık” ifadelerini kullandı. Gönüllülük bilincinin erken yaşlarda kişiliğin bir parçası haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Adında ‘Gençlik’ olan Bakanlığımız, bu konuyu, bu çerçevede sahiplendi. En önemli hedefimiz, gençlerimizin insani değerlere sahip, milli değerlere faydalı, çevre ve tabiata saygılı, toplumsal hayata aktif katkı sağlayan, temel hak ve hürriyetlerini etkin kullanan uluslararası akranlarıyla mücadele edecek şekilde yetişmelerini sağlamaktır” dedi.        

SAYISIZ AKTİVİTE

İş birliği protokolleri imzalandı. Genç Gönüllüler Platformu kuruldu. Afet ve Acil Durum, Eğitim, Çevre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm, Spor olmak üzere 6 kategori belirlendi. Gönüllülük Yılı Strateji Belgesi hazırlandı ve kamuoyuna açıklandı. 81 ilde 311 Gençlik Merkezi’nin yanı sıra üniversite gençliği de harekete geçirildi. YÖK iş birliğiyle üniversitelerde Genç Ofisler açıldı ve Gençlik Merkezleri ile iş birlikleri sağlandı. Protokol sayesinde, sanat ve sporda yeni oluşumlar da hayata geçiyor. Artık okul ve mahalleler spor kulüpleri kurabiliyor, Tasarım-Beceri Atölyeleri’nde gençler hayallerine adım atabiliyor, Gençlik Kampları’nda bir araya gelerek gönüllülük temalı projeler üretebiliyor. Down sendromlu çocuklara yönelik çalışmalar, huzurevi ziyaretleri, afet eğitimleri, yardım kolileri, kitap okuma etkinlikleri, kültür gezileri, diksiyon eğitimleri, ‘okulum rengarenk’ gibi sayısız aktivite, Gençlik Merkezleri’nde üretildi, uygulandı ve gençlik, gönül dağının zirvesinde yer aldı.

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