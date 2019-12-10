Gençlik Projeleri destek başvuru sonuçları açıklandı! Gençlik Projeleri destek başvuru sonucu sorgulama ekranı

Gençlik projeleri destek başvruu sonuçları belli oldu. Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu duyurunun hemen ardından Gençlik Projeleri destek başvuru sonucu sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. Gençlik Projeleri destek başvuruları 9 Ekim 2019 tarihinde başladı ve başvurular 30 Ekim 2019 saat 23:59’a kadar alındı. Gençlik Projeleri başvurularına dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

GENÇLİK PROJELERİ DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

GENÇLİK PROJELERİ DESTEK

Bakanlığımız tarafından gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, hayaller gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde proje teklif çağrısına (2019 – I Özel Çağrı) çıkılmıştır.

Programa, Üniversitelerde Gençlik Toplulukları, İlkokul, Ortaokul, Bilim ve Sanat Merkezi, Liselerde Gençlik Grupları proje teklifinde bulunabilecektir.

2019-I Özel Çağrısı kapsamında gençlerimizin “Gönüllülük”, “Kültür ve Sanat”, “Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor”, “Yenilikçi Fikirler”, “Çevre Bilinci” ve “Hayvanların Korunması” başlıklarındaki projelerine destek verilecektir.

Program kapsamında desteklenmesi uygun görülen projelere;

Gençlik Grupları için 5.000-20.000 TL,

Gençlik Toplulukları için ise 5.000 – 25.000 TL

arasında destek verilecektir.

Bürokratik süreçlerin hızlandırılması, gereksiz evrak kullanımının azaltılması için proje başvuruları Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi (https://gpdp.gsb.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Proje başvuruları 9 Ekim 2019 tarihinde başladı ve başvurular 30 Ekim 2019 saat 23:59’a kadar alındı

Proje başvurusu yapılabilmesi için öncelikle proje koordinatörünün e-devlet sistemine kayıt olması gerekmektedir.

Proje teklifleri, başvuruların Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi üzerinden elektronik ortamda tamamlanması ve başvuruyu yapan koordinatör tarafından onaylanması halinde değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru formu ve ekleri, başvuru aşamasında elden ya da posta yoluyla Bakanlığa ayrıca teslim edilmeyecektir. Bakanlık tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması durumunda proje yürütücüsüne bilgi verilecek ve Proje Destek Sözleşmesinin imzalanması için gerekli belgeler talep edilecektir.

Proje teklif çağrısının kapsamı, kimlerin başvuru yapabileceği, proje desteğinin alt ve üst limitleri, talep edilen belgeler ve Programa ilişkin diğer hususlar Program Kılavuzu’nda yer almaktadır.

Proje teklifleri hazırlanmadan ve başvuru yapılmadan önce Program Kılavuzu’nun dikkatle incelenmesi önerilmektedir.

Program kapsamında aynı proje koordinatörü tarafından en fazla bir proje teklifi sunulabilecektir. Yine, her bir Gençlik Grubu ya da Gençlik Topluluğu Programa en fazla bir proje teklifi sunabilecektir. Proje Koordinatörü tarafından birden fazla başvuruda bulunulması ya da bir Gençlik Grubu ya da Gençlik Topluluğu tarafından birden fazla başvuruda bulunulması halinde, başvurunun koordinatör tarafından sistem üzerinde onaylanma sırası esas alınarak, ilk proje ön değerlendirmeye alınacak diğer teklifler ise elenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.