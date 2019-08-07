Ziya Abay’ı kaldığı adasında ziyaret ettiklerini ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Burada güzel bir ortam oluşturmuş son derece doğal olarak çeşit çeşit meyve yetiştirdiği bir ortam olmuş. Yaklaşık 14 yıldır burada yaşıyor bizde kendisini ziyaret etmiş olduk kendisini tebrik ediyorum” dedi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Ziya Abay ise Vali Kaldırım’ın kendisini ziyaret edeceğinin hiç aklına gelmediğini ve sürpriz olduğunu aktardı.

Abay, ayrıca burada bulunan her şeyi kendisinin kendi imkanları ile yetiştirdiğini aktardı.