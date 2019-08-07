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Gerçek bir 'Robinson Crusoe' hikayesi Ziya Dede, ilk misafirlerini ağırladı

Elazığ ile Tunceli arasında Keban Baraj Gölü Havzasının ortasında bulunan bir adaya yerleşip 14 yılda diktiği 3 bin 500 fidan ile renk veren ve gerçek bir 'Robinson Crusoe' hikayesini ortaya koyan 80 yaşındaki Ziya Abay'ın ilk misafiri Vali Çetin Oktay Kaldırım oldu.

  • İHA
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Eskişehir'de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine dönen 80 yaşındaki Ziya Abay, Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü Havzasında kalan bir adayı keşfederek yerleştiğinin hikayesi, İhlas Haber Ajansı tarafından medyaya taşınmasıyla Türkiye'de gündem oldu.
 
 
 
 
Yerleştiği adaya 3 bin 500 fidan diken, yaptığı sulama havuzu ile fidanları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturup barakasında yaşayan Ziya Abay, örnek çalışmasıyla gündeme gelmesinin ardından ilk misafirlerini protokol düzeyinde ağırladı.
 
 
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, beraberinde Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan'ında yer aldığı heyet, bir "Robinson Crusoe" hikayesiyle dikkat çeken Ziya Abay'a sürpriz yaptı. Adaya tekne ile giden Vali Kaldırım ve beraberindekiler Ziya dede ile sohbet edip, yetiştirdiği ağaçlardan topladığı meyvelerden yedi. 
 
 
Ziya Abay’ı kaldığı adasında ziyaret ettiklerini ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Burada güzel bir ortam oluşturmuş son derece doğal olarak çeşit çeşit meyve yetiştirdiği bir ortam olmuş. Yaklaşık 14 yıldır burada yaşıyor bizde kendisini ziyaret etmiş olduk kendisini tebrik ediyorum” dedi. 
 
Çok mutlu olduğunu dile getiren Ziya Abay ise Vali Kaldırım’ın kendisini ziyaret edeceğinin hiç aklına gelmediğini ve sürpriz olduğunu aktardı. 
Abay, ayrıca burada bulunan her şeyi kendisinin kendi imkanları ile yetiştirdiğini aktardı. 

Silahlı soygun anında ekmek yapmaya devam ettiler

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