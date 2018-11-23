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Gercüş'te otomobil menfeze uçtu: 1’i ağır 3 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında menfeze uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Gercüş ilçesi Başarköy mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Gercüş istikametinden Batman istikametine seyir halinde olan Mehmet Latif Tüzün (35) yönetimindeki 06 GH 244 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak menfeze uçtu. Kazada sürücü Mehmet Tüzün, eşi Elif ve 1 yaşındaki çocukları Sarıya Tüzün yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Mehmet Latif Tüzün, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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