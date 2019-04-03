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Gereksizse kapat geleceği aydınlat

Tüm dünyada eş zamanlı olarak gerçekleşen ve en önemli çevre hareketlerinden biri olan “Dünya Saati Etkinliği” kapsamında, 6 Nisan’da 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklar gelecek için kapanacak.

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Bu yıl Türkiye’de, Ayasofya Müzesi, Edirne Selimiye Camii, İstanbul Boğazı’ndaki köprüler, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının yanı sıra; Gazi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi gibi birçok kurum da ışıklarını kapatacak. 

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