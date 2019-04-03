Gereksizse kapat geleceği aydınlat

Bu yıl Türkiye’de, Ayasofya Müzesi, Edirne Selimiye Camii, İstanbul Boğazı’ndaki köprüler, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının yanı sıra; Gazi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi gibi birçok kurum da ışıklarını kapatacak.