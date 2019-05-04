Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Kadıköy'de, geri dönüşüm kumbarasında mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- AA
Acıbadem Caddesi üzerindeki geri dönüşüm kumbarasından oyuncak almak için eğilen S.B. (12), içeriye düşünce kumbaranın kapağının kapanmasıyla mahsur kaldı.
Kumbaradan sesler geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede olay yeren itfaiye ekipleri, kumbaranın kapağını açarak çocuğu kurtardı. Sorulara cevap vermeyen S.B., olay yerinden hızla uzaklaştı.
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