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Yaşam

Geri manevra yapan çöp kamyonunun altında 83 yaşındaki adam öldü

İzmir'de geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan Ali Çöl (83), hayatını kaybetti.

DHA08 Mayıs 2021 Cumartesi 14:00 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 14:00
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Kaza, saat 11.00 sıralarında 3796 Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan 5 çocuk babası Ali Çöl, kendisine yakın sokakta oturan kızını ziyaret etmek için evden çıktı. Karabağlar Belediyesi'ne ait T.K. yönetimindeki 35 APM 917 plakalı çöp kamyonu, geri manevra yapınca Çöl'ü altına aldı. Uyarılar üzerine şoför aracı durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çöl'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Çöl'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çöp kamyonunun şoförü T.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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