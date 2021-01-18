Geyikler için yemleme yapıldı

AA 18 Ocak 2021 Pazartesi 16:40 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 16:40

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğundaki 71 hektarlık rehabilite sahasında 20 erişkin dişi, 19 erişkin erkek ve 3 yavru olmak üzere 42 geyik bulunuyor.

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan geyiklere her gün düzenli olarak kuru yonca besi yemi ve benzeri gıda takviyeleri yapılıyor.

DKMP 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu merkezin, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ile 2004 yılında imzaladıkları protokol kapsamında faaliyete geçirildiğini bildirdi.

Bu alanın, doğadaki yaralı geyiklerin tedavi ve rehabilitasyonlarının ardından tekrar doğaya bırakılması amacıyla oluşturulduğunu aktaran Şencan, "40'tan fazla geyik de rehabilite edilerek doğaya salındı. Burada yaptığımız çalışmada kış şartlarına rahat geçirmeleri ve doğadaki besin sıkıntısı çekmelerini en aza indirmeye çalışıyoruz. 2020-2021 sezonunda şu an kadar 8 tonun üzerinde yem verildi." ifadelerini kullandı.

Şencan, Kütahya ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki ormanlık alanda yaşanan yangının ardından doğal yaşamı tekrar kazandırmak için geyiklerin bu bölgeye salındığını sözlerine ekledi.