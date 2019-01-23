Geyikli-Bozcaada hattında bazı seferler geçici olarak durduruldu
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
- AA
Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Bozcaada-Geyikli hattında saat 10.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise saat 11.00 seferleri geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yapılacağını bildirdi.
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