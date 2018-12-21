Gezginlerin yeni gözdesi Van Gölü Ekspresi

Van Gölü Ekpresi ile Tatvan’a gelen Büşra Kaya, tek hayalinin Van Gölü Ekpresi ile Türkiye’yi gezmek olduğunu belirterek “Hayalimi gerçekleştiriyorum. Van Gölü Ekspresi benim için de yeni bir deneyim. Anadolu insanını ve yaşadığım ülkeyi tanımak ve tecrübe etmek amacıyla bu yolculuğa çıktım. Konfor ve alan yeterliliği açısından çok güzel” dedi. Geziye katılan Sultan Dalyan ise İzmir’de yaşadığını, Van Gölü Ekpresi ile yolculuk yapmak için uçakla Ankara’ya gittiğini söyleyerek “Bu kez bir Doğu turu yapalım dedik. Doğu Ekspresi’nin ne kadar popüler olduğunu gördük. Ancak, Doğu Ekspresi’ne bilet bulamadık. Tesadüfen Van Gölü Ekspresi’ne bilet bulduk. Van’da Akdamar adasını ziyaret edeceğiz. Buradan da uçakla İzmir’e döneceğiz” diye konuştu.