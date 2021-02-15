Giresun için buzlanma uyarısı

AA 15 Şubat 2021 Pazartesi 21:01 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 21:34

Giresun'da yarın yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam eden yağışların gece saatlerinde itibaren kara dönüşmesi ve yer yer yoğun (20-60 santimetre) olması öngörülüyor.

Zaman zaman tipi şeklinde yağacak yoğun kar yağışlarının meydana getirebileceği, kuvvetli buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, kar birikmesi nedeniyle çatı/tente çökmesi, ağaç dallarının kırılması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.