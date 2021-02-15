İSTANBUL 2°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2021 Pazartesi / 4 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9666
  • EURO
    8,4532
  • ALTIN
    407.269
  • BIST100
    1562.49
Yaşam

Giresun için buzlanma uyarısı

Giresun için yarından itibaren yoğun kar ve buzlanma uyarısı yapıldı.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 21:01 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 21:34
ABONE OL

Giresun'da yarın yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam eden yağışların gece saatlerinde itibaren kara dönüşmesi ve yer yer yoğun (20-60 santimetre) olması öngörülüyor.

Zaman zaman tipi şeklinde yağacak yoğun kar yağışlarının meydana getirebileceği, kuvvetli buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, kar birikmesi nedeniyle çatı/tente çökmesi, ağaç dallarının kırılması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.