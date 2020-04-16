Giresun'da bir köy karantinaya alındı

AA 16 Nisan 2020 Perşembe 21:07 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 21:07

Güce Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Akpınar köyünde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci, 28'inci ve 72'nci maddeleri gereğince, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bugün saat 20.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, karantina tedbiri çerçevesinde Akpınar köyüne giriş ve çıkışların 14 gün süre ile yasaklandığı aktarılarak, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubumuz tarafından sağlanacaktır. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın İlçe Kaymakamlığını araması veya 155 ve 156 telefon numaraları ile iletişime geçmesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.