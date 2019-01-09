Siirt’in Eruh ilçesi nüfusuna kayıtlı Cüneyt Güneş, 2007 yılında kasten adam öldürme suçundan iki kez müebbet hapse mahkum edildi. Güneş’i cezasını çekmekte olduğu Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'nde ziyaret eden kardeşi ve yanında gelen arkadaşı, açık görüş sırasında film senaryolarını aratmayacak bir yöntemle cezaevinden kaçırdı.

KİRALIK ARAÇLA KAÇTILAR

Güneş’in kardeşi, ağabeyini kaçırmak için yanında getirdiği arkadaşını ağabeyinin yerine koyarak, beraberce cezaevinden çıktılar. Bir süre sonra firarın anlaşılmasıyla, olay güvenlik güçlerine bildirildi.

Polis ve Jandarma’nın yaptığı koordineli çalışma sonucu, 61 plakalı bir araç ile Giresun’dan ayrıldıkları tespit edildi. Yapılan plaka araştırmasında, aracın kiralık olduğu tespit edildi. Ağabey ve kardeşinin ise araç ile Trabzon’a gelerek araç değişikliği yaptığı belirlendi. Yapılan teknik takip sonucu Of ilçesine gittikleri anlaşılan firari ağabey ve kardeşin, burada M.H.B. isimli şansın dağ evinde gizlendikleri öğrenildi.

Giresun'da cezaevinden firar eden kişi Trabzon'da yakalandı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ağabey-kardeşi yakalamak için Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ın kurduğu özel ekip harekete geçerek, Özel Harekat Polisleri'nin de desteği ile şahısların gizlendiği eve operasyon yaptı.

Operasyonda firari Cüneyt Güneş ile beraber 4 kişi, evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Firari Güneş cezaevine gönderilirken, diğer 4 kişinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.