Giresun'da fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
- AA
Özkan Yaşar idaresindeki fındık işçilerini taşıyan 28 NK 741 plakalı kamyonet, Şehmusa köyü Tekneci Mahallesi'ndeki tali yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kamyonetin kasasında bulunan Halil Akbulut ile Mustafa, Dilan ve Perihan Salık yaralandı.
Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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