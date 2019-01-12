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Giresun'da Kar Festivali düzenlendi

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen Kar Festivali renkli görüntüler oluşturdu.

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Şebinkarahisar Belediyesi ve Kaymakamlık tarafından organize edilen festival, festival ateşinin yakılmasıyla başladı.

Off-road gösterilerinin gerçekleştirildiği festivalde ahşap kızakla kayma etkinliği düzenlendi. Çocuk ve yetişkinler, caddede oluşturulan parkurda kızakla kayarak eğlendi, ilçede yetiştiriciliği yapılan ceviz ve dut kurusu dövme etkinliği gerçekleştirildi.

Festivalde katılımcılara ızgara hamsi ile kuzine sobalarda pişirilen patates ve yöresel toyga çorbası ikram edildi.

Festivale yöre halkının yanı sıra İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan otobüslerle gelenler de ilgi gösterdi.

Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Festivale ilginin yoğun olduğunu belirten Tengir, "Şebinkarahisar, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi kentlerdeki vatandaşların yoğunlukta olduğu bir yer. Aynı zamanda bir üniversite kenti. Hem öğrencilerin yaşadığı kente uyumlu olmaları hem de gurbetteki vatandaşların sıla-i rahim yapmaları için sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle organizasyonu gerçekleştirdik." diye konuştu.

Tengir, festivale yaklaşık 3 bin kişinin katıldığını dile getirerek, benzer etkinliklerle bölgeyi kış turizmi için tanıtmayı da amaçladıklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Şahin Yılancı da Şebinkarahisar'ın geçmişte sancak beyliği ve vilayetlik yapmış kadim bir ilçe olduğunu belirterek, "Bu yıl ilk kez kar festivali gerçekleştirdik. Off-road yapılan, bizi çocukluk yıllarımıza götüren, kızakla kaymaların yapıldığı, hamsi ızgara, yöresel yemekler, çayımız, çorbamızın ikram edildiği, tüm hemşehrilerimizle kardeşlik içinde bir festival yaptık." ifadelerini kullandı.

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