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Yaşam

Giresun'da trafik kazası

Giresun'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA10 Aralık 2020 Perşembe 23:29 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 23:29
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 Giresun'un Dereli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüce köyünden Kümbet köyü istikametine giden Muzaffer Keles idaresindeki 28 AN 647 plakalı kamyonet ile 28 NP 551 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan Muzaffer Keles ve kamyonette bulunan Aydoğan Keles ile otomobildeki Nazım Çorum, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dereli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Muzaffer Keles, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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