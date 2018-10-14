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Bağcılar’da parkur sporcusu gençler şov uğruna çatıdan çatıya atladı

İstanbul’da metrobüs üstünde yaptığı sörf ile tanınan parkur sporcusu Jack Kahyaoğlu, bu kez arkadaşlarıyla beraber Bağcılar’da ortaya çıktı. Gizlice girdikleri bir apartmanın çatısından başka çatıya takla atarak atladı.

  • İHA
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Türkiye’nin, metrobüs üzerinde 12 durak boyunca yolculuk yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Jack Kayhaoğlu, bu kez yüksek bir binanın çatısından başka çatıya atlamak için arkadaşlarıyla plan yaptı. Çılgın gençler Bağcılar Çiftlik Mahallesi’ndeki yüksek bir apartmana gizlice girerek izinsiz şekilde çatısına çıktı.
 
Çatıda bir süre dolaşan gençler ardından takla atarak karşı çatıya geçti. Bir anlık hatanın ölümle sonuçlanacağının farkında bile olmayan olmayan gençler, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Yürekleri ağza getiren tehlikeli oyunu saniye saniye kaydeden gençler, bir de sosyal medyadan yayınladı.

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