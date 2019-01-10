Göbeklitepe turizmin vazgeçilmezi oldu
UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, turizm ve seyahat acentelerinin 2019 yılı öncelikleri arasına girdi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilir, Türkiye genelinde hizmet verdikleri 10 bin üye acenteyle Göbeklitepe’ye bu yıl ayrı bir vurgu yapacaklarına dikkati çekti. Bilir, şöyle konuştu: “Seyahat acentelerimizin, özellikle kültür turizmine yönelik çalışan firmalarımızın Göbeklitepe’yi ‘olmazsa olmaz’ listeleri arasına eklediğini görüyoruz. Göbeklitepe vurgusu özel bir tema olarak bu yıl turizm firmaları tarafından öne çıkarılacak. Göbeklitepe artık ülkemiz için değil, dünya için çok önemli bir yer durumuna gelmiştir. Şanlıurfa önemli bir destinasyondu. Burada konaklama yapılmayan programlarda bir gece konaklamaya geçilecek. Bir gece olan konaklamalar ise iki geceye çıkarılacak. Gelecek nisan ve mayıs aylarında kentteki oteller dolu.”
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