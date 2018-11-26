Göbeklitepe’de ‘altın yıl’ beklentisi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 2019’u “Göbeklitepe Yılı” ilan etmek istediklerini açıklamasının ardından Şanlıurfa’da yaşanabilecek turist yoğunluğu göz önünde bulundurularak, özellikle konaklama tesislerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara hız verildi.
Temmuz ayında UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’nden asıl listeye alınan ören yeri, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile sektör temsilcilerinin uluslararası fuarlardaki tanıtım etkinlikleri, Göbeklitepe’ye ilgiyi her geçen gün artırıyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehrin, Göbeklitepe ile turizmden hak ettiği payı almak istediğini söyledi.
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