Göbeklitepe’de ‘altın yıl’ beklentisi

Temmuz ayında UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’nden asıl listeye alınan ören yeri, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile sektör temsilcilerinin uluslararası fuarlardaki tanıtım etkinlikleri, Göbeklitepe’ye ilgiyi her geçen gün artırıyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehrin, Göbeklitepe ile turizmden hak ettiği payı almak istediğini söyledi.